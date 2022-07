Blijhamster melkveehouder deelt zuivel uit in centrum Stadskanaal

STADSKANAAL – In het centrum van Stadskanaal deelt melkveehouder Gijs Tielemans uit Blijham gratis zuivel uit.

Als positief protest tegen de voorgenomen stikstofplannen deelt het echtpaar Tielemans van De Zuivelmand uit Blijham in het centrum van Stadskanaal gratis zuivel aan voorbijgangers uit. Ondertussen maken ze een praatje, waarbij ze uitleggen wat de plannen voor de boeren betekenen.

De actie wordt door de voorbijgangers meer dan gewaardeerd.

De familie Tielemans heeft een melkveebedrijf met zo’n 300 koeien aan de Tweekarspelenweg in Blijham. Ze beschikken over een melktapautomaat, waar klanten dagelijks verse melk kunnen kopen. Ook maken ze onder anderen yoghurt, kwark, karnemelk en diverse soorten vla. Dit wordt verkocht in een stalletje bij de boerderij en via de website.

Foto’s: Hemmo Kuiper en Catharina Glazenburg