Camping Noorderloo wederom in lijst ANWB Top camping 2023

VRIESCHELOO – Camping Noorderloo aan de Dorpsstraat in Vriescheloo staat, evenals vorig jaar, in de lijst ANWB Top camping.

De ANWB heeft de lijst met Nederlandse en Europese campingsterren voor 2023 bekend gemaakt. De campings zijn door een vakjury genomineerd in verschillende categorieën. Het publiek kan zijn stem uitbrengen op hun favoriet. Dit zijn de categorieën:

Fijnste familiecamping aan zee

Beste kleine camping

Meest gewaardeerde huuraccommodatie

In de categorie Beste kleine camping is Camping en Lunchcafé Noorderloo aan de Dorpsstraat in Vriescheloo wederom genomineerd. De ANWB classificeert met groene sterren de kleine campings. Zij kregen binnen deze categorie de maximale score van vijf sterren. Zij ontvangen het predicaat ANWB Top Kleine camping 2023.

In elke categorie komt er Nederlandse en een Europese winnaar. Stemmen kan tot en met 30 oktober 2022. Met het beoordelen van je favoriete campings maak je kans op een mini-vakantie* voor vier personen in een verzorgde accommodatie op een van de genomineerde campings in Nederland. De winnaars worden in januari 2023 bekend gemaakt.

Klik HIER om te stemmen.

Bron: ANWB