Gisteren was het echtpaar Slagter 60 jaar getrouwd. Ze vierden dit met hun familie, vrienden en kennissen.

De heer Slagter is op 10 mei 1940 in Tange-Alteveer geboren. Daar bezocht hij ook de landbouwschool. Mevrouw Slagter zag het levenslicht op 1 april 1940 in Holte en ging als jong meisje naar de huishoudschool “Moraine” in Tange-Alteveer.

Het echtpaar kreeg drie dochters en zeven kleinkinderen.

Foto en info: André Dümmer