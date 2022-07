Expositie Wilma en het wolproject bij Cosis Ter Apel

TER APEL – Vandaag was de expositie van Wilma en het wolproject van afgelopen jaar.

Linda van het Noorderpoort Stadskanaal heeft het project van vorig jaar uitgebreid met weven, spinnen en ecoprinten. Een fantastisch, duurzaam en leerzaam project waar studenten van het Noorderpoort Stadskanaal, vrijwilligers van Cosis en medewerkers van Cosis Westerwolde aan mochten mee werken. Wat hebben we veel geleerd en samengewerkt. Een mooie ervaring rijker.

De expositie van Wilma is druk bezocht door bezoekers, begeleiders en medewerkers. Ze heeft al veel schilderijen mogen verkopen. Er is nog een aantal schilderijen te koop bij de winkel aan de Havenstraat 99 in Ter Apel. Wilma is al flink aan de slag met een nieuwe collectie.

Wilma je doet het fantastisch!

Ingezonden door Geesje