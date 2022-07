DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteravond haalde op de B402 bij Meppen een vrachtwagen, met vermoedelijk Poolse kentekenplaten, een Ford Transit in. Omdat er tegenverkeer was ging de vrachtwagen meteen weer naar rechts. Hierbij werd de Ford afgesneden. Om een aanrijding te voorkomen week de bestuurder van de Ford uit en botste tegen de rechter vangrail. De bestuurder van de vrachtwagen is doorgereden en de politie is naar hem op zoek.

Dinsdagnacht is in Meppen bij een kantoor van een beveiligings/beheersbedrijf ingebroken. De ruimtes werden doorzocht, maar er is niets gestolen. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Sinds eind mei vorig jaar zoekt de politie de nu 28 jarige Andrea Gröning uit Meppen. Volgens de laatste berichten verblijft de vrouw bij een vriend (zie foto’s). Weet u wie deze persoon is of waar mevrouw Gröning verblijft bel de de politie van Lingen: 0049 (0) 591 870.

Leer

De autobahnpolitie heeft gistermorgen om half elf een VW Touran aangehouden. Ze waren door getuigen gebeld, die hadden gezien dat er meerdere kleine kinderen in de kofferruimte van de auto stonden. De 42 jarige Nederlandse bestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Er is tegen hem, en de 43 jarige eigenaar van de auto uit Bremerhaven, proces-verbaal opgemaakt.

Rhede

Op 17 juli, om half vier in de vroege ochtend, moest op de Am Segelflugplatz in Rhede een 21 jarige bestuurder van een Mercedes uitwijken voor een zilvergrijze personenauto die midden op de weg reed. Hij belandde daarbij in de rechter berm en botste tegen de vangrail. Hierbij raakte zijn auto voor 5.500 euro beschadigd. De bestuurder van de grijze auto is doorgereden.

Lathen

In de nacht van zondag op maandag is bij een sportkantine aan de Meppener Straße ingebroken. Er werden diverse dranken en twee doelnetten gestolen. Een poging om de opslagruimte voor dranken open te breken mislukte. Over de hoogte van de schade is niets bekend.