PLUS supermarkt in Bellingwolde feestelijk geopend

BELLINGWOLDE – Vanmorgen is de PLUS supermarkt in Bellingwolde geopend.

Sinds begin 2022 zijn Coop en PLUS gefuseerd. Een gevolg van de fusie is dat alle Coop-supermarkten gefaseerd worden omgebouwd naar PLUS-winkels. In drie jaar tijd veranderen ruim 300 winkels van kleur: Coop-oranje wordt PLUS-groen. In 2022 is het de beurt aan de eerste 70 winkels, waaronder de PLUS in Bellingwolde.

Op 29 juni ging de deur van de COOP voor de laatste keer op slot. Vervolgens werd de winkel omgebouwd naar een PLUS supermarkt. Er kwam onder anderen een nieuwe vloer in en de winkel is ruimer ingedeeld.

Vanmorgen om negen uur was de feestelijke opening. Klanten die buiten stonden te wachten werden desgewenst voorzien van een kop koffie of thee en een lootje. Supermarktmanager Ronald Brink trok rond negen uur het winnend lot. Een inwoonster van Bellingwolde mocht een minuut lang gratis winkelen. Het publiek kon haar verrichtingen buiten op een scherm volgen. Blij kwam ze korte tijd later weer buiten met een kar met boodschappen ter waarde van ruim 180 euro.

Nadat de manager een cheque van 500 euro kreeg uitgereikt, knipte hij het lint, dat voor de deur was gespannen, door en mochten de klanten naar binnen. Voor de eerste 200 klanten stond een lekker slagroomtaartje klaar.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s

Ingezonden