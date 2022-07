Verstrikte zeehond zoekt hulp

PIETERBUREN – Afgelopen zaterdag is er een verstrikte grijze zeehond bij Zeehondencentrum Pieterburen binnengebracht. Het dier werd op Schiermonnikoog gevonden. Volgens omstanders leek het erop alsof de zeehond om hulp kwam vragen. Ze had stukken visnet en touw om haar nek heen, waardoor ze ernstig verwond was. Na een aantal intensieve dagen zorg is het dier weer wat sterker en zal vanaf morgen in een ruimer bad te zien zijn.

Dit weekend maakten strandgangers op Schiermonnikoog wel iets heel bijzonders mee: een zeehond kroop op hen af. De zeehond bleek verstrikt te zijn geraakt in visnet en een touw. Of het een bewuste actie was van de zeehond of niet, het bleek wel haar redding te zijn. Zeehondencentrum Pieterburen werd gealarmeerd en de lokale zeehondenwachter kwam in actie om het dier te bevrijden. Meestal kan dit op het strand, maar in dit geval bleken de wonden dusdanig diep dat vervoer naar de specialisten van het Zeehondencentrum nodig was.

De afgelopen dagen was het dan ook afwachten of het dier dit te boven zou komen. Doordat vislijn van nylon is gemaakt, is het bijna onverwoestbaar. Het heeft voor diepe wonden gezorgd aan vooral de nek en keel van deze grijze zeehond. Het dier kreeg de naam Tefiti en is vernoemd naar de godin Te Fiti uit de animatiefilm Vaiana. Na intensieve zorg van Tefiti gaat het ondertussen een stuk beter met haar. Morgen, donderdag 21 juli, wordt ze naar een groter verblijf verhuisd in het Zeehondencentrum, waar ze ook zichtbaar zal zijn voor bezoekers.

Rondzwervend afval zorgt voor grote problemen in de natuur. Vaak gaat het om plastic rommel die niet vergaat. Nieuwsgierige dieren gaan op onderzoek uit en raken dan verstrikt met hun poten, kop of snuit. Door de verstrikking zijn ze niet in staat om te jagen en verhongeren zij uiteindelijk. Het Zeehondencentrum roept dan ook op om altijd afval op te ruimen, hoe klein ook. Het centrum heeft het zelfs al eens meegemaakt dat een zeehond dodelijk verstrikt is geraakt in een ballonlintje. Gelukkig voor Tefiti kon er op tijd hulp worden ingeschakeld, hoewel in dit speciale geval ze er zelf ook een hand in heeft gehad.

Ingezonden

Foto’s: Martina Zilian