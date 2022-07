Expositie Mary Stenekes in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In het nieuwe kwartaal zijn de stralende kunstwerken van Mary Stenekes te zien in Bibliotheek van Ter Apel. De kunstenares, die vooral fantasiebeelden maakt, woont in Stadskanaal, getrouwd en moeder van twee dochters en oma van vier kleinkinderen. Dat Mary niet voor één gat te vangen is qua kunstige uitingen, blijkt uit haar diversiteit aan creativiteit. Ze maakt beelden van weelderige vrouwenfiguren tot aan strakke beschilderde hakschoenen.

Haar hele leven is Mary Stenekes creatief bezig geweest. In de jaren dat ze een fulltime baan had en het gezinsleven een hele grote rol speelde kwam creativiteit op een laag pitje te staan. Enkele jaren voor haar pensionering heeft ze zich weer toegelegd op schilderen met acrylverf op doek. Via lessen en workshops heeft ze zich verder ontwikkeld en ze maakt nog altijd deel uit van deze schildergroep.

Tijdens deze lessen en workshops kwam ze in aanraking met textielverharder. Dit is een veelzijdig product waar je ook een soort van klei van kunt maken. Hiermee maakte ze een groei in haar creatieve proces met als gevolg dat ze nu ook fantasiebeelden maakt. Mary vindt dan ook: “het maken van deze beelden brengt mij zoveel plezier, dit is voor mij het belangrijkste”. Mary werkt ook in opdracht. Haar laatste beeld is te zien op de foto.

Haar expositie is in de maanden augustus en september te zien in de Bibliotheek van Ter Apel. Toegang is gratis, ook als je niet lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden