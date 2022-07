DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Bij een ongeval op de A31 is gistermiddag rond half drie een 60 jarige automobiliste zwaargewond geraakt. De inwoonster van Rhede botste tijdens het inhalen met haar Hyundai tegen een vrachtwagen. Een achter haar rijdende 25 jarige vrouw uit Meppen botste tegen een onderdeel van de Hyundai dat op de rijbaan lag. Zij en de vrachtwagenchauffeur kwamen met de schrik vrij.

Meppen

Onlangs is bekend geworden dat op 6 juli een echtpaar uit Meppen het slachtoffer is geworden van oplichting. Zij werden sinds 21 juni bijna dagelijks gebeld door een persoon die zei bij de politie te werken. Er zou in hun omgeving meerdere keren zijn ingebroken. Hierbij zouden enkele personen zijn aangehouden. Andere, nog in vrijheid verkerende, verdachten zouden het op het vermogen van het echtpaar gemunt hebben. Het echtpaar werd erg onder druk gezet. Ze werden overgehaald met een deel van hun vermogen goud aan te kopen en dit op 6 juli rond 11.45 uur aan de Nagelshof, ter hoogte van een Chinees restaurant en de Johannesschule, vanuit hun auto aan een voor hen onbekende man te overhandigen. Hij wordt omschreven als een man met een Midden-Europees uiterlijk, zwart haar en een gemiddelde lengte. De man verdween te voet in onbekende richting. Het echtpaar werd vervolgens opnieuw onder druk gezet. Op 15 juli rond 11.45 uur vond aan dezelfde man bij de Fritz-Reuter-Straße/Matthias-Claudius-Straße in Meppen-Esterfeld de overhandiging van een onbekend bedrag aan contant geld plaats. De politie is op zoek naar deze persoon en verzoekt getuigen contact op te nemen.

Gistermiddag is om 15.25 uur op het fietspad langs de Lingener Straße een 51 jarige fietser aangereden. Dit gebeurde met een bruine personenauto. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. De bestuurder(ster) van de personenauto is doorgereden.

Dinsdag is rond 17.50 uur op de B70, ter hoogte van de afslag naar de Eurohafen, een verkeersbord aangereden. Dit gebeurde met een tractor met daarachter een balenpers. De tractor had vermoedelijk een kentekenplaat uit Cloppenburg. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Papenburg

Gistermorgen is rond zeven uur aan de Industriehafen-Süd een 46 jarige voetganger aangereden. Hij werd over het hoofd gezien door een 41 jarige bestuurder van een Skoda Fabia. De voetganger is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Gisteravond is rond half zeven aan de Meppener Straße een Mercedes E klasse in brand gevlogen. De 35 jarige bestuurder wist de wagen veilig op een parkeerplaats te zetten, toen hij merkte dat er rook onder de motorkap vandaan kwam. Kort daarna stond de auto volledig in brand. Er is niemand gewond geraakt. De brand werd door de brandweer van Aschendorf geblust.

Haren

Gistermiddag is om half één aan de Husberg in Haren een aan de kant van de weg geparkeerde personenauto aangereden. Er ontstond schade ter hoogte van 2.000 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Vannacht om 2.36 uur zijn uit een tuinhuisje aan de Griesenesch twee e-bikes van het merk Trenergy gestolen. De schade bedraagt 3.600 euro.