TER APEL – Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer hebben voor deze zomer een leuke activiteit in de bossen van Ter Apel uitgezet. In de maand juli kon je lezen en wandelen langs het verhalenpad in de bossen van Ter Apel, deze blijft hangen tot en met augustus.

Langs het verhalenpad kun je de bladen lezen van “Het verlegen vogeltje” van schrijver Jan Paul Schutten en tekeningen van Liset Celie, uitgeverij Gottmer. Kleine groenling wil graag een nestje bouwen met een lief groenlingvrouwtje, alleen durft hij haar niet te vragen. Gelukkig wil de merel hem helpen, maar zij verstaat de groenling helemaal verkeerd. Tijdens het lopen van deze route kom je erachter welke vogels aan het fluiten, tjilpen, kirren en kwaken zijn. Zal het bericht van het groenlingmannetje bij zijn groenlingvrouwtje terecht komen? Je gaat het ontdekken door je zintuigen te gebruiken en ondertussen leer je het bos beter kennen. Aan deze route zit ook een extra opdracht, stuur je antwoord naar westerwolde@biblionetgroningen.nl. Je maakt kans op een groenlingknuffel met zijn eigen vogelgeluid.

Het verhalenpad is een route van 4 kilometer en start vanaf Hotel Boschhuis, Boslaan 6, Ter Apel. Hier is ook gelegenheid om te parkeren. Dit pad is in de hele maand juli en augustus vrij te lopen.

Ingezonden