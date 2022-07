PVV Westerwolde: Wij gunnen geen enkele gemeente in Nederland wat Ter Apel overkomt

TER APEL – Hieronder vindt u een ingezonden persbericht van PVV Westerwolde met als titel: Asielproblematiek Ter Apel.



PVV Westerwolde gunt geen enkele gemeente in Nederland wat Ter Apel overkomt! Daar waar de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PVDA en CDA van Westerwolde achter het plan staan van staatsecretaris Van der Burg om gemeenten eventueel te verplichten een AZC binnen hun gemeentegrenzen te openen en een tweede aanmeld- en vertrekcentrum in Bant (Flevoland) te realiseren wil PVV Westerwolde het volgende onder de aandacht brengen: Het is geen oplossing om welke gemeente in Nederland dan ook op te zadelen met de onophoudelijke stroom asielzoekers. Het draagvlak daarvoor is tanende. Een tweede opvangcentrum in Bant (Flevoland) is contraproductief omdat de massale toestroom van asielzoekers door dergelijke maatregelen alleen maar zal toenemen. Nederland kan nieuwkomers geen perspectief bieden. Er zijn geen huizen en er is weinig uitzicht op werk. Het huidige asielbeleid voorziet niet in oplossingen maar bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding, uit pappen en nat houden en dweilen met de kraan open.



Westerwolde verzuipt inmiddels in de opvang van asielzoekers. En zolang de instroom van asielzoekers niet wordt ingedamd dan zal heel Nederland worden overspoeld. De PVV fractie constateert dat de problemen in het grootste aanmeldcentrum van Nederland (Ter Apel) aangeven dat alleen het sluiten van de grenzen, het daadwerkelijk uitzetten van gelukzoekers en overlastplegers en opvang in de eigen regio een oplossing biedt.

Ingezonden door: Robert Rep

PVV Westerwolde