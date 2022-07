Vrouw uit Emmen (39) aangehouden voor ernstig incident in woning Emmen

EMMEN, OUDE PEKELA – In de nacht van woensdag 20 juli op donderdag 21 juli heeft er in een woning aan de Laan van de Marel in Emmen een incident plaatsgevonden waarbij een man ernstig gewond is geraakt. Een 39-jarige vrouw uit Emmen is aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Omstreeks 01:50 uur kreeg de politie een melding van een geweldsincident in een woning. Ter plaatse troffen agenten een 55-jarige man uit Oude Pekela zwaargewond aan. Hij is zeer waarschijnlijk verwond met een scherp voorwerp en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte raakte zelf ook gewond bij het incident. Na behandeling in het ziekenhuis is zij overgebracht naar het cellencomplex. Zij zal worden verhoord.

Onderzoek

De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een incident in de huiselijke sfeer. Er is een onderzoek ingesteld naar wat er deze nacht precies is gebeurd in de woning. Donderdag zal Forensisch Opsporing (FO) sporenonderzoek verrichten in het huis. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan.