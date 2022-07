De nieuwe zomer-Veerten ligt weer in de winkels

KANAALSTREEK, WESTERWOLDE – Veertien is het tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum. Ieder nummer staat boordevol geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde. Inmiddels is het nieuwe zomernummer verschenen. Het is per post onderweg naar alle donateurs van het SHC en ligt voor de kopers van losse nummers inmiddels bij de bekende boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel.

Het nummer staat voor een deel in het teken van de nieuwe en aankomende exposities in het Streekhistorisch Centrum. Tot en met 4 september is daar namelijk de tentoonstelling ‘Rombertus Zuiderweg, een schilder die liever kunstenaar wilde zijn’ te zien. Rombertus Zuiderweg was in de jaren zeventig en tachtig zeer bekend in Musselkanaal met zijn schilderijen naar voorbeeld van oude ansichtkaarten. Zo schilderde hij bijvoorbeeld de IJzeren Klap met de omliggende etablissementen zoals Hotel de Boer, Hotel Schot en de remise Valthermond diverse malen in de situatie van het begin van de 20e eeuw. In Veerten beschrijft Helen Kämink zijn levensverhaal en wordt zijn werk nader beschouwd.

Na deze schilderijententoonstelling volgt eind september de tentoonstelling 150 jaar Dohle, over de welbekende warenhuizen in de regio waarvan de winkel in Musselkanaal inmiddels door de 6e generatie wordt gerund. In Veerten reconstrueren Marleen en Theo Dohle alvast de familiegeschiedenis achter deze winkels, als voor proefje op de tentoonstelling.

Verder in dit nummer o.a.:

Jaap Meijering beschrijft de geschiedenis van het familiebedrijf Luttmer, internationaal in- en exportbedrijf van aardappelen dat tot 1967 aan de Handelsstraat in Stadskanaal gevestigd was;

Jakob Been schrijft over de misschien wel rijkste vrouw van Ter Apel, de weduwe Speckman;

Bert Roossien vertelt over de koets als vervoermiddel aan het begin van de 20e eeuw

En natuurlijk ontbreken de vertrouwde rubrieken zoals de avonturen van Rennie Dik,

Museumschatten en de keuze van Stefan uit de fotocollectie, niet.

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek, naar de cultuur en het verleden van de Veenkoloniën, van Westerwolde en van de Monden. De naam ‘Veerten’ staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch Centrum zelf. In het SHC zijn ook de oude nummers nog verkrijgbaar.

