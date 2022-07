Deel dak van schuur geblazen bij explosie Beerta

BEERTA – Vanmiddag is bij een explosie aan de Veenweg in Beerta een deel van het dak van een schuur geblazen.

De brandweer is vanmiddag rond kwart over één gealarmeerd voor een explosie aan de Veenweg in Beerta. De explosie vond plaats in een schuur bij een woning. Hierbij is een gedeelte van het dak weggeblazen. Er ontstond geen brand.

Er is niemand gewond geraakt. Het is op dit moment onbekend wat er precies is geëxplodeerd. De Teamleider Explosievenverkenning (TEV) van de politie is opgeroepen om een onderzoek naar de oorzaak van de explosie in te stellen. De locatie is afgezet.

Foto’s: Hemmo Kuiper