Hulpdiensten halen persoon uit het water in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen hebben hulpdiensten in Stadskanaal een man uit het water gehaald.

De hulpdiensten, waaronder brandweer Stadskanaal en het waterongevallenvoertuig van brandweer Assen, werden vanmorgen rond kwart over acht gealarmeerd voor een persoon te water langs de Handelskade in Stadskanaal. In het kanaal stond een persoon tegen een muurtje aan. Hij werd door agenten en voorbijgangers op het droge geholpen. De brandweer hoefde niet in actie te komen.

Het slachtoffer werd in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend hoe hij in het water terecht is gekomen.

Foto’s: Hemmo Kuiper