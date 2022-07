Kies je vakantieactiviteit in de zomervakantie

VEENDAM – Team Sport van de gemeente Veendam – Veendam Beweegt, de Bibliotheek Veendam en Summerfun organiseren in de zomervakantie een groot Sport-, Spel en Knutselprogramma voor jong en oud. Meer dan 50 verschillende activiteiten verdeeld over de 6 weken van de zomervakantie.

Aanmelden voor activiteiten

Het aanmelden voor de verschillende activiteiten gaat als volgt:

Voor de activiteiten van Veendam Beweegt gaat u naar de website www.veendambeweegt.nl .

Ook is het mogelijk om de activiteitenkalender op te halen in het Henk Nienhuis Stadion. Deze is op doordeweekse dagen geopend van 09:00 tot 16:00 uur. Voor de activiteiten van Summerfun bezoekt u de facebookpagina van Summerfun Veendam. Voor de activiteiten van de Bibliotheek Veendam kunt u de website van Bibliotheek Veendam bezoeken. Kijk vervolgens in de agenda naar de verschillende activiteiten.

Aanmeldingen Veendam Beweegt

in één week zijn er meer dan 250 aanmeldingen voor de activiteiten van Veendam Beweegt. Dit zijn aanmeldingen voor één of meerdere activiteiten. Hierdoor zijn enkele activiteiten volgeboekt, maar er blijft nog voldoende keuze over om een sportieve zomervakantie te beleven.

Mascotte “Turbo”

Tijdens de activiteiten van Veendam Beweegt maakt de beweegmascotte van Veendam Beweegt, “Turbo” zijn debuut. Een sportieve mascotte die de combinatiefunctionarissen Sport gaat helpen om de inwoners van de gemeente Veendam zo veelzijdig mogelijk te laten bewegen.

Op donderdag 11 augustus 2022 is Turbo voor het eerst te bewonderen. Turbo sluit dan aan bij de speurtocht in de Kinderboerderij en het Veenjagerspad. Deze activiteiten zijn gelijktijdig van 09:00 tot 12:00 uur. De activiteiten vinden plaats bij de Kinderboerderij in Veendam, Woldlaan 5, 9642 LX Veendam.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Ingezonden