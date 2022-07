Laatste bekende nest Kiekendieven geringd in Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 22 juli, 07.55 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN VRIJ KOEL | ZONDAG EN MAANDAG TIJDELIJK WARMER

Het wordt vandaag vrij koel en vrij zonnig al zijn er ook af en toe veel wolken, waar vanmiddag nog een enkel drupje uit valt. De maximumtemperatuur komt rond 20 graden te liggen, bij een matige noordwestenwind.

Morgen blijft het droog met wat vaker zon en dan hebben we onvervalst ‘Hollands zomerweer’ met een afwisseling van stapelwolken en zon. Het wordt opnieuw 20 graden, bij een matige noordwestenwind.



Zondag en maandag komen de zomerse temperaturen tijdelijk terug en het wordt dan vrij zonnig, met temperaturen die zondag- en maandagmiddag oplopen tot rond 26 à 27 graden. Waarschijnlijk in de avond en nacht van maandag of anders dinsdag gevolgd door enkele (onweers)buien. Daarna gaat de wind terug naar het noordwesten tot noorden en liggen we qua temperatuur weer op het huidige niveau rond 20 graden.