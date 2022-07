VLAGTWEDDE – Bijrijders gezocht voor Profile Tyrecenter Heuver Truckrun Vlagtwedde



Profile Tyrecenter Heuver Truckrun zoekt bijrijders voor de Truckrun in Vlagtwedde op zaterdag 13 augustus.

De aanmeldingen van de vrachtauto’s voor deze truckrun ging als een speer, zodat er nu genoeg zijn aangemeld. Nieuwe aanmeldingen komen op een reservelijst.

Omdat er al zoveel aanmeldingen zijn kunnen er ook weer meer “bijrijders” mee.

Mensen met een beperking kunnen zich nog aanmelden bij Bert Jan de Groot via: info@degrootsellingen.nl

Ook is er voor de deelnemers genoeg te beleven op het evenemententerrein In Vlagtwedde.

Zo is het binnenkomen vanaf 9.30 uur van al die mooie auto’s al een belevenis, is er een gezamenlijke brunch en na de rondrit door Westerwolde wordt de mooiste truck gekozen en is er de decibellen test.

De organisatie verheugd zich op deze tocht en zou het erg fijn vinden als ze zoveel mogelijk mensen een mooie middag zouden kunnen bezorgen.