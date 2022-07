Brandweer Bellingwolde zette de deuren open voor het publiek

BELLINGWOLDE – Vanmiddag konden belangstellenden een kijkje in de vernieuwde brandweerkazerne van Bellingwolde nemen.

Vanmiddag was de brandweerkazerne in Bellingwolde open voor het publiek. Veel belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje in het vernieuwde gebouw te nemen. Voor de kinderen waren er enkele activiteiten. Zo mochten ze even in de brandweerauto zitten, een brandje blussen en een ritje maken in het dienstbusje, waarbij ze met toeters en bellen terugkeerden naar de kazerne.

De brandweerkazerne heeft een grote renovatie ondergaan. Vanaf 28 augustus vorig jaar werd de oude kazerne gestript en verbouwd. Dit was nodig omdat het gebouw sterk verouderd en te klein was. Op 30 april werd de nieuwe kazerne weer in gebruik genomen. Op 25 juni verrichtte burgemeester Jaap Velema de officiële opening.

Foto’s: Jacob Musch