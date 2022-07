Expositie kerkje Opwaarts! vandaag geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 juli, 09.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | ZONDAG EN MAANDAG TIJDELIJK WARMER

Het blijft droog en vrij zonnig met meer dan zon dan gisteren en maximumtemperaturen rond 21 graden, bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het af tot 13 graden, met opklaringen en zwakke oostelijke wind.

Morgen wordt het vrij zonnig en zomers en dan komen de temperaturen te liggen rond 26 à 27 graden, bij een 20 graden, bij een matige zuidwestenwind. Maandag wordt het ook warm met 25 graden. Dit wordt in de loop van maandag middag of avond gevolgd door (onweers)buien.



De wind gaat daarna terug naar het noordwesten en liggen we qua temperatuur al snel weer op het huidige niveau rond 20 à 21 graden. Het is op dinsdag eerst ook nog wisselvallig met buien, maar vanaf woensdag wordt het droog en vrij zonnig. De temperaturen blijven waarschijnlijk tot en met vrijdag in de range van 20-22 graden liggen.