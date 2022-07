Kleepassage opgefleurd met ‘Kleevlaggetjes’

EMMEN – De Kleepassage in Emmen, de passage tussen het Raadhuisplein en het Mondriaanplein, is sinds kort opgefleurd met ‘Kleevlaggetjes’. Geïnspireerd door het werk van kunstenaar Paul Klee, naar wie de straat vernoemd is.

Ook zijn de bloembakken in de straat ververst, is het dakterras van de voormalige traverse opgeruimd en zorgen nieuwgevestigde ondernemers ervoor dat de Kleepassage schoon en netjes blijft. Daarmee willen de initiatiefnemers een einde maken aan de dreigende verpaupering van de tot voor kort leegstaande winkelstraat.

Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Emmen, de Emmer stichting Plan B, die zich inzet voor een nieuwe invulling van leegstaande panden en straten in het winkelcentrum en van ondernemers in de Kleepassage, onder wie Erik Riensema van het pas geopende mindfulnesscentrum Zen in Emmen en Bart Camies van smartphone-reparatiebedrijf SmartBart, dat medio augustus de deuren opent.

Frank Arling en Marcel Meijer van Plan B kwamen met het idee vlaggetjes in de straat te hangen, geïnspireerd op het werk van de Duitse kunstenaar Paul Klee (1879-1940). De tijdgenoot van Piet Mondriaan en Pablo Picasso maakte onder meer expressionistisch en abstract werk met pastelkleurige vlakken. Dat komt terug in de vlaggetjes.

