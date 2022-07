Buurt organiseert feestje in de Ring Oude Pekela

OUDE PEKELA – Gisteren organiseerden buurtgenoten een feestje in de Ring.

Een aantal buren aan de Ring in Oude Pekela heeft zaterdagmiddag voor de kinderen een feestje georganiseerd. Er stond een springkussen opgesteld en Thomas de trein was aanwezig om de kinderen (en stiekem de ouders) te vermaken.



Er werd volop genoten. Dat was vooral aan de blije gezichten van de kinderen af te lezen. De attracties die zijn gebruikt zijn aangeschaft en dus in eigen beheer. In de avonduren was er nog een gezellig feestje in de tent, met een drankje en een hapje.



Om 24.00 uur kwam er een einde aan deze happening. Bij deze bedanken ze de gemeente Pekela voor de vergunning en het beschikbaar stellen van de afzethekken, zodat de kinderen veilig van de attracties konden genieten.



Info en foto’s: Fred Stötefalk en ingezonden