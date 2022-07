Buurtvereniging Rondom ’t Veloat zamelt woensdag het oud papier in

NIEUWE PEKELA – Woensdag 27 juli zamelt Buurtvereniging Rondom ’t Veloat oud papier in.

Iedere laatste woensdagavond van de maand komen vrijwilligers van Buurtvereniging Rondom ’t Veloat langs voor het ophalen van het oud papier, zo ook a.s. woensdag 27 juli a.s. Zet uw container/dozen voor 17.00 uur langs de weg. Ze komen door de volgende straten: Zuidwendingerweg, Abr. Westersstraat, Alb. Reijndersstraat, Onstwedderweg, Beneden Polderweg, Verlaatjeswijk, Grenswijk, Drentenborgstraat, H. Hinderstraat/W.H. Bosgrastraat tot en met de brug bij steenfabriek Stratingh.

U mag de grijze container (oud papier) bij de weg plaatsen. Is de container vol en wilt u het overige papier ook kwijt? Zet het dan in dozen naast de container. Heeft u veel papier en wilt u het eerder kwijt dan op de laatste woensdag van de maand, neem dan contact op met Albert Wubs telnr. 0597-612201 of via tveloat@home.nl. We zullen het papier dan tussentijds bij u komen ophalen.

Ook kunt u ons bellen en mailen als u van uw (oud-) ijzerwaren kwijt wilt! We hopen dat wij ook op uw steun mogen rekenen!

Voor meer informatie, onze activiteiten en acties; kijk op onze website www.rondomtveloat.nl

Ingezonden