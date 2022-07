Wandelen werkt! in Ter Apel en Rütenbrock

TER APEL – Op woensdag 27 juli organiseert wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling door Ter Apel en Rütenbrock. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.

De start is bij de familie Dümmer aan de Matenweg 3 Munnekemoer, Ter Apel.

Groep A van 11 km, Groep B van 9 km en Groep C van 7 km starten allemaal om 09.30 uur.

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.

