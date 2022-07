Luisterfestival tourdata 2022 doet o.a. Vriescheloo aan

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN EEN BUI | ENKELE DAGEN KOELER

Het is vandaag wat minder warm dan gisteren want toen werd het 28 graden, vanmiddag komen we niet verder dan 26 graden. Er zijn zeker nog zonnige perioden maar in het algemeen is er meer bewolking dan zon en er is kans op een kortdurende bui, met name in de loop van de middag. Er staat een matige en vanmiddag af en toe vrij krachtige en een beetje vlagerige zuidwestenwind.

Vanavond is het overwegend droog maar vannacht neemt de kans op regen toe. De wind draait dan naar het westen tot noordwesten en de minimumtemperatuur is zo’n 13 graden. Morgen wordt het maar 20 of 21 graden en dat is dus een koele dag, maar het is vrij mooi weer met een afwisseling van veel opklaringen en een enkele bui.

Woensdag is er maar een zwakke noordenwind. Dat geeft meer zon maar veel warmer wordt het niet. Donderdag en vrijdag is er weinig wind en dan is het zonnig met aan het einde van de week middagtemperaturen rond 25 graden.