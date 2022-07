Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELE DAGEN | VANDAAG OOK EEN BUI

Een zwak koufront is vannacht gepasseerd en dat maakt dat het een koele dag wordt, met een maximumtemperatuur van 18 tot 20 graden en windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. Er is ook vrij veel veel bewolking met maar af en toe zon. En soms kan er met de noordwestenwind nog een regenbui aan komen waaien, ook nog vanavond.

Voor morgen is er iets beter nieuws want dan is er iets meer zon en dan blijft het droog. Maar ook morgen is het niet warm met een maximum van 20 tot 21 graden.

Zelfs donderdag is het niet bepaald warm met 20 tot 22 graden, maar dan is er heel weinig wind en dan is het vrij zonnig. Vrijdag warmt het op tot 24 graden en in het komende weekend is het 25 tot 27 graden. Dan liggen er hogedrukgebieden op de Noordzee dus dan is er vaak een zwakke noordenwind. En daarmee zal het niet veel warmer worden. Mogelijk valt er in het weekend een enkele bui maar veel regen lijkt er op lange termijn niet te komen.