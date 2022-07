VEELE – Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer en pachters presenteerden resultaten van het project Natuurinclusieve landbouw ESSentie



Vandaag presenteerden Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer en pachters de resultaten van het project Natuurinclusieve landbouw ESSentie op de Westeresch in Veele,

Honderd jaar geleden bestond de oude Es in Oost-Groningen uit 140 akkers; na de herverkaveling in de jaren ’70 waren dat er nog 8 waarna in 2018 de Westeresch als landbouwkundig experiment werd opgedeeld in 40 kleinere akkers.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben vanaf het begin ven het project gemonitord wat de nieuwe aanpak met de natuur en met de bodem doet.

Gastheer Sies Krap van Staatsbosbeheer nodigde de aanwezigen uit om daarvoor met hem een rondgang over het proefgebied te maken.

Daar presenteerde Raymond Klaassen, één van de onderzoekers van de RUG, de resultaten van hun onderzoek.

Hij vertelde, samen met boswachter Leon Luijten, over de ontwikkeling van het gebied voor wat betreft de flora en de fauna.

Hoe de aantallen en soorten van b.v. de loopkevers zich ontwikkelden en veranderde wat de soorten betreft. Ook over hoe de vogelstand en toename van de soorten zich ontwikkelde.

Zo werden in het begin drie veldleeuweriken gesignaleerd, dit aantal is sterk toegenomen.

Ook de kwartel is weer aanwezig in het gebied.

Harrie Luring, één van de zeven pachters vertelde over de mogelijkheden en de onmogelijkheden waar ze in het begin tegen aanliepen. Ook Janitha Wolfs vertelde over hun ervaringen met deze natuurinclusieve vorm van landbouw en de veranderende inzichten.

Onder andere hoe ze in de loop der jaren de gewassen hebben aangepast aan de mogelijkheden.

Ook over de vragen, waar pel je boekweit? Of, hoe verkoop je je lupine-oogst? Hoe besluit je welke gewassen je waar gaat zaaien? En komt het een beetje uit?

Tenslotte is een ecoloog van Staatsbosbeheer aanwezig: zaaien de korenbloemen zich een beetje uit? En wat is de invloed op de erlangs stromende Ruiten Aa?

Achtergrondinformatie

Het project wordt uitgevoerd op en rondom de Westeresch bij Veele. Het maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en beslaat in totaal zo’n 100 hectare.

De akkers zijn in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en in pacht uitgeven aan boeren uit de streek.

Belangrijk doel van dit proefproject, dat wordt gefinancierd door de provincie Groningen, is om de overgang naar een duurzamere landbouw te stimuleren.

De pachters spelen daarin een voortrekkersrol. Een nevendoel van het project is het stimuleren van streekproducten.

En omdat het project in het NNN plaatsvindt en het onderzoek van de RUG zich mede richt op de flora en fauna, krijg Staatsbosbeheer meer inzicht in de ecologische processen en de relatie met de natuurdoelen.

De pilot ESSentie wordt gefinancierd vanuit de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

Natuurinclusieve akkerbouw is een duurzame vorm van landbouw, waarbij rekening wordt gehouden en gebruik wordt gemaakt van de biodiversiteit in zowel de bodem als in de gewassen.

De uitdaging is om een economisch rendabel bouwplan te maken dat ook ecologische winst weet te boeken.

Er wordt minder gebruik gemaakt van chemische middelen dan in de gangbare landbouw.

Door met organische meststoffen in plaats van kunstmest het bodemleven te versterken en door een grote variatie aan gewassen te gebruiken, wordt de weerbaarheid van de plant vergroot.



