BLIJHAM – Tweede dag van Thea Loois op de fiets van Limburg naar Blijham



Thea Loois fietst dit jaar weer van Limburg, zigzaggend over de grens met Duitsland, naar Blijham.

Hieronder het verslag van de tweede dag.



Het ontbijt was prima, maar er lag zo’n steen op mijn maag, ik kreeg haast geen brood naar binnen.

Al vroeg had ik mijn spullen weer op de fiets en voor 09.00 uur stond ik al op de stoep hij de rijwielhandelaar.

Lang verhaal kort…..hij kon mij niet helpen. Hij heeft wat wd40 spray op de kontaktpunten gespoten en meer kon hij niet doen. De accu laten nakijken bij de fabriek duurt circa 2 weken….dat was geen optie en volgens hem lag het ook niet aan de accu.

Ik moest het maar “gewoon” proberen vandaag dus om 09.02 uur zat ik met kromme tenen en samen geknepen billen op de fiets. Voor de zekerheid heb ik de route aangepast, zodat ik alleen in Nederland fiets. Mocht er dan iets mis gaan, geeft me dat toch een rustiger gevoel.

Ik ging op pad, het weer was minder mooi dan gisteren. Dreigende wolken, maar het bleef lange tijd droog.

Op een zeker moment stapte ik (weer eens) van de fiets om zo’n beeld van Christus op de foto te zetten. Ik vind het toch wel iets hebben, die huisjes en kruisen langs de weg.

Achter mij stapte een wat oudere man van de racefiets en vroeg of ik van al die beelden een foto maakte. Nou, daar is geen beginnen aan, want soms struikel je er haast over, zoveel zijn er.

Zomaar aan de kant van het fietspad ontstond er een leuk gesprek. Na enige tijd wilde ik toch wel verder fietsen en samen zijn we op pad gegaan. Hij had late dienst en ging dan vaak in de ochtend een rondje doen.

We hebben gezellig samen ruim 10 kilometer gefietst en toen gingen we beiden een andere kant uit. Wat was dat leuk!!

Ik heb weer veel moois gezien vandaag en ondanks een buitje onderweg was het prima fietsweer.

Maar wel blij dat ik mijn regenpak bij me had, ik was hem wel nodig!

In Reuver heb ik pauze genomen voor een lekkere lunch. Je krijgt best trek van al dat fietsen en vanochtend was er ook al niet veel brandstof in het motortje gekomen dus die tosti viel er lekker in. Iedere keer als ik ergens wilde kijken of ergens een foto van ging maken, liep ik met knikkende knietjes terug naar de fiets…..als ie t nou nog maar doet.

Het liefst bleef ik de hele tijd bij de fiets staan, maar dat had natuurlijk totaal geen zin….als ie het niet meer doet, dan doet ie het ook niet als ik het stuur krampachtig vasthoud!

Op een gegeven moment kwam ik in Steyl, daar moest ik met het pontje over. Dat heeft toch ook wel iets, gaat allemaal heel gemoedelijk en voor € 0,90 sta je aan de overkant. Voor dat geld kun je nog geen ijsje kopen!

Ik had strikte instructies van het logeeradres dat ik niet na 20.00 uur mocht aankomen, dus ik ben ik Sevenum gestopt om daar wat te eten zodat ik mooi op tijd in Venlo aan zou komen. Heb heerlijk op een verwarmd terras gezeten en lekker gegeten.

Van Sevenum was het maar een stukje naar Venlo, dus kwam ik keurig op tijd. Daar scoorde ik wel punten mee

De fiets kon ik onder het afdakje zetten en daarna kreeg ik een rondleiding.

Je wilt niet weten hoe ik hier nu zit.

Een prachtig tuinhuisje met veranda HELEMAAL voor mij alleen. Zo leuk ingericht, echt prachtig! Een hele mooie tuin, de vogeltjes zingen dat het een lieve lust is, een waar paradijsje.

Helaas…..ik mag hier niet roken (dat is voor mij niet zo erg, ik hoest toch al) ik mag niet met zanderige voeten naar binnen ( vandaar dat ik dus speciaal daarvoor badslippers mee heb) en ….ik mag geen foto’s maken en plaatsen.

Dit prachtige plekje kan ik dus helaas niet met jullie delen, maar ik geniet voor 10 hier. Super super!

Voor het sanitair moet ik wel even de tuin in, daar is een apart gebouwtje met douche en toilet.

En ik zit hier zowaar aan de perenlikeur…

Kirrel wat zal ik sloapen vanoavend. Ik wor nou al haildndal rozig, moar kin ook van de boetenlucht kommen vanzulfs.

Morgen gaat de route naar Zevenaar. Deze zal ik ook nog even aanpassen, dan blijf ik morgen ook maar aan deze kant van de grens. Het vertrouwen is er nog een beetje uit. Als morgen ook alles goed gaat, pak ik de oorspronkelijke route misschien wel weer op.

Nu ga ik genieten van een heerlijke, ontspannen avond!!