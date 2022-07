Schuur Drouwenermond door brand zwaar beschadigd

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | ZONDAG REGENACHTIG

Een zwakke tot matige noordoostenwind geeft vandaag een vrij mooie dag met flinke zonnige perioden en af en toe bewolkte perioden. Het is droog en de maximumtemperatuur is 21 á 22 graden.

Morgen komt daar een aantal graden bij en dan is 25 graden mogelijk. Heel zonnig is het morgen niet want regelmatig is er veel bewolking en wat lichte regen is in de loop van de dag ook mogelijk.

Zaterdag is het 25 á 26 graden met eerst zonnige perioden, maar later is het bewolkt en vooral ’s avonds is er kans op wat regen en motregen.

En die regen van zaterdag is het begin van een bewolkte en natte zondag, al wordt het dan nog wel zo’n 23 graden. Na het weekend is het ook licht wisselvallig, met maandag 21 of 22 graden en daarna weer temperaturen rond de 25 graden-grens.