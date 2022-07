BLIJHAM – Dag vijf fietstocht Thea Loois start in de regen maar eindigt mooi



Thea Loois fietst dit jaar weer van Limburg, zigzaggend over de grens met Duitsland, naar Blijham.

Hieronder het verslag van de vijfde dag.



Vanochtend werd ik wakker van een raar geluid, het duurde even voordat ik door had dat de regen op het dak tikte….bahhh. Ik heb echter wel fantastisch geslapen, het was doodstil en hartstikke donker en het bed lag ook heel lekker.

Het ontbijt stond grotendeels klaar in de koelkast. Om 08.15 uur werd er vers brood gebracht en kreeg ik een bakje vers geplukte bramen uit eigen tuin. Dat smaakte lekker door de yoghurt.

Ik drink vaak koffie bij mijn ontbijt, maar ik ben schijnbaar niet technisch genoeg om drinkbare koffie uit een dolce gusto apparaat te krijgen. Heb 2 cupjes verprutst….toen heb ik maar thee genomen…..met een waterkoker kan ik tenminste nog wel overweg.

Ik heb een beetje om gezeurd met het ontbijt in de hoop dat het droog zou worden, maar om 09.30 uur ben ik toch maar vertrokken. Het miezerde nog een beetje, maar het was wel te doen.

Tegen 10.00 uur was ik bij Bredevoort en toen begon het serieus te regenen. Eerst lukte het nog met alleen mijn windjack, maar al gauw moest ook de regenbroek aan en de overschoenen en de regenjas…..Bahhhh, dat fietst echt voor geen meter!! Je glijdt steeds van je zadel en na al die kilometers zit ik toch al niet meer zo heel erg tof op mijn fietszadel.

Nergens was gelegenheid om te schuilen en ook een kopje koffie kopen zat er niet in.

Op een zeker moment, na de middag, zag ik de voordeur open staan van een café. Het leek wel erg stil daar, maar ik heb hoopvol de fiets geparkeerd en wilde naar binnen gaan. Lag er een flinke bult zwarte grond en een kruiwagen voor de ingang. Ik heb mij met mijn druipende regenpak daaroverheen geworsteld en kwam bijna binnenvallen (met een regenbroek aan valt het niet mee om elegant over een kruiwagen te stappen) zie ik binnen 4 mannen aan de stamtafel aan de koffie en 8 wenkbrauwen die vragend omhoog gaan……

Oohhh jullie zijn niet geopend?? Nee dus….ze boden me zelfs niet aan om even te komen schuilen….pffff horkerig toch?

Ik heb mijn weg mopperend vervolgd, je gaat met zulk weer ook niet lekker even buiten in de regen zitten om je broodje te eten.

Maar ineens tegen een uur of één werd het een klein beetje lichter en gelukkig werd het toen droog.

3,5 uur in de regen was ook wel weer lang genoeg.

Ik ben goed aangekomen in Enschede, heb onderweg even iemand gevraagd of er een leuk museum in de buurt was. Dat was het geval, al ben ik schijnbaar bij een heel ander museum beland dan die man bedoelde: hij had het over de Buursestraat, maar ik kwam terecht bij Roozendaal, de museum fabriek.

Was wel weer wat kilometers extra, maar toch veel minder dan gisteren.

Eerst heb ik me laten vallen op een loungebank, vlakbij het museum en heb me daar tegoed gedaan aan een lekkere Latte met appelgebak. Daar knapte ik helemaal weer van op!

Vervolgens dus het museum bezocht, leve de museumkaart!

Daarna ben ik naar het centrum gefietst. Poehhhh wat een drukte zeg, fietsers en auto’s alles raast je voorbij. Ik ben natuurlijk zo’n provinciaaltje dat niet gewend is aan verkeerslichten dus op zo’n druk kruispunt werd het mij even te gek en heb het zekere maar voor het onzekere genomen.

Afgestapt en met de fiets aan de hand over het zebrapad….duurt ietsje langer maar zo kom je er ook.

De stad een beetje bekeken en daarna een culinaire uitspatting…. gegeten bij de Mac, lekker buiten gezeten en genoten van het mooie weer.

Na het eten met behulp van Google Maps naar mijn logeer adres gereden.

Wat een geweldige uitvinding, ik reed er zo naar toe.

Een warm en gastvrij onthaal, fijn met hen koffie gedronken in de tuin. Ik mag vandaag logeren in een prachtige, ruime zolderkamer met tv!!

Al met al weer een hele mooie dag.

Verheug me al op morgen, de reis gaat dan naar Tubbergen en de weersvooruitzichten zijn goed!