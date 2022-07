DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vandaag is tussen 10.30 en 12.20 uur in de parkeergarage van een supermarkt aan de Neuen Markt een Skoda aangereden. De auto heeft schade aan de achterbumper. De veroorzaker is doorgereden.

Bunde

Op 22 juli is om 01.40 uur bij een zelfbedieningsstalletje aan de Steinhausstraße in Bunde een geldkistje met inhoud gestolen. Op 27 juli is er nogmaals een poging tot diefstal gedaan. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.

Papenburg

Gisteravond is om 20.52 uur bij een ongeval aan de Am Stadtpark een 24 jarige fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd door een 54 jarige bestuurder van een Opel Corsa over het hoofd gezien toen hij de voetgangersoversteekplaats in de richting van het Haubtkanal Rechts overstak.