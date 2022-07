Nog twee weken de tijd om een foto voor de Groninger Scheurkalender in te zenden

GRONINGEN – Terwijl Nederland vakantie viert wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe editie van De Groninger Scheurkalender 2023. De 8e editie! De teller staat al over 1.200 ingezonden foto’s. Stuk voor stuk persoonlijke antwoorden op de vraag wat mensen in Groningen beweegt. Wat raakt je?



Op 15 augustus sluiten de lijnen

Iedereen die zich aangesproken voelt kan een foto inzenden. Dat kan t/m 15 augustus 23.59 uur. Daarna sluiten de lijnen en buigt de jury zich over het aanbod. Vorig jaar waren dat meer dan 3.000 inzendingen. Of dat aantal dit jaar ook gehaald wordt is afwachten. Ieder jaar blijkt dat er aan het eind van de inzendtermijn nog een sprint gemaakt wordt.



Presentatie

Ieder jaar wordt De Scheurkalender op een bijzondere locatie in Groningen gepresenteerd. Dit jaar zal dat feest plaatsvinden op 20 oktober in de gemeente Groningen en heet Koen Schuiling alle inzenders van harte welkom. Zoals gebruikelijk wordt de locatie pas eind september door de kalenderorganisatie bekend gemaakt. Alle inzenders krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Het is ook een spannend moment, omdat tijdens deze presentatie duidelijk wordt wie er komend jaar in de kalender staat.



Stadsdichter

Myron Hamming, de stadsdichter, verblijdt de Scheurkalender komend jaar met 4 gedichten die op de achterkanten van een kalenderblaadje zijn te lezen. Die ook via een QR code (filmpje) zijn te beluisteren en te zien. Daarnaast worden de achterkanten voorzien van inspirerende quotes uit Noorderbreedte -tijdschrift van het landschap-



Meedoen

Iedereen die het leuk vindt kan meedoen. De foto kan en mag van alles zijn. Zolang de fotograaf met zijn of haar inzending maar antwoord geeft op de vraag wat hem of haar in Groningen beweegt. En wie weet sta je er dan volgend jaar zelf in. Een foto uploaden gaat via www.groningerscheurkalender.nl

Ingezonden