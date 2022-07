Wethouder Gert Engelkens neemt bij zwembad de Hardenberg 3.000 handtekeningen in ontvangst

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 29 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST VEEL BEWOLKING | WISSELVALLIG WEEKEND

Ondanks een noordoostenwind is er vrij veel bewolking en er is vanochtend en in het begin van de middag ook kans op wat lichte regen. Vanavond komen er meer opklaringen, de wind waait dan uit het noorden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 23 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 15 graden en dan is er weinig wind bij vrij helder weer. Mogelijk ontstaan er dan een paar mistbanken.

Maar die mistbanken geven aan dat het morgen een zonnige dag gaat worden met veel zon en wat stapelwolken, en een middagtemperatuur rond 25 graden. Daarbij is er ook maar een zwakke wind die draait van noordwest naar zuidwest.

De zondag is een ander verhaal want een westelijke stroming brengt dan vochtige lucht en veel bewolking, en af en toe zal er regen of motregen vallen. Het wordt nog 25 graden, bij windkracht 2 tot 4. En na het weekend is er ook vrij veel bewolking met af en toe een bui, later volgende week geeft een noordwestenwind weer meer opklaringen.