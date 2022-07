2e EXLOËRMOND – Na de geslaagde wandelingen in Ter Apelkanaal en in Stadskanaal, staat op 17 september de Fysiotherapie Musselkanaal Herfstwandeling in 2e Exloërmond op het programma. De Herfstwandeling is de derde wandeling van het 4 seizoenen wandelcircuit in de Drentse Monden en in de Kanaalstreek.

De organisatie is in handen van ReumActief in samenwerking met Fysiotherapie Musselkanaal. De wandeling is voor een ieder toegankelijk, ook voor mensen met fysieke, psychische of andere aandoeningen.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 3, 5, 10 of 15 km. Aan de 3 km kunnen ook in 2e Exloërmond gebruikers van een rolstoel of rollator deelnemen en is gratis begeleiding toegestaan.

De voorinschrijving via www.reumactief.info is inmiddels gestart. Na-inschrijving is op 17 september mogelijk vanaf 09.00 in Sporthal Hunsowhal, Zuiderdiep 33 in 2e Exloërmond.

Ook wandelaars die aan de Lentewandeling in Ter Apelkanaal en/of de Zomerwandeling in Stadskanaal hebben deelgenomen, dienen zich opnieuw aan te melden en te betalen.

De starttijden vanaf de Hunsowhal zijn: 15 km 09.00-11.00, 10 km 09.30-12.00, 5 km 10.00-13.00 uur en de 3 km 11.00-13.00 uur. De routes van de 5, 10 en 15 km lopen o.a. door het bos langs de visvijver, terwijl de deelnemers aan de 15 km ook het Aukje Wolf Park in Valthermond aan doen.

De laatste wandeling in 2022 in het circuit is de Winterwandeling op 17 december in Nieuw Buinen. Het Dorpshuis MFA Noorderbreedte is daar de inschrijf- en startlocatie.

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen10.00-16.00 uur contact opnemen met Anita Sanders, 06-25312009 of mail naar: info@reumactief.info

Ingezonden