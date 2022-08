Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 31 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET REGEN | WARME MIDWEEK

Het is vandaag een bewolkte bedoening en regelmatig zal er wat regen of motregen vallen, in de loop van vanavond wordt het vanuit het noorden droger en in totaal kan er 5 tot 10 mm aan neerslag gaan vallen (tot middernacht). De maximumtemperatuur is 22 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vannacht en morgen staat er een matige wind uit noordwest tot noord. Er komen daarmee opklaringen en wat wolkenvelden en er kan ook een lokale bui van zee meekomen. De middagtemperatuur voor morgen is wel wat lager: die is een graad of 20.

Dinsdag en woensdag hebben we een zuidwestenwind en daardoor wordt het warmer. Dinsdag zal het een graad of 25 worden, woensdag is 30 graden haalbaar. Daarbij is er zon en bewolking, en de kans op onweer is nog niet groot. Donderdag is daar meer kans op, maar dan draait de wind alweer en dan wordt het koeler met 21 tot 24 graden.