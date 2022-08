BLIJHAM – Regen en nog eens regen op één na laatste dag van de fietstocht van Thea Loois



Thea Loois fietst dit jaar weer van Limburg, zigzaggend over de grens met Duitsland, naar Blijham.

Hieronder het verslag van de zevende dag.



Ik heb ontzettend lekker geslapen en toen ik beneden kwam, was de tafel mooi gedekt met allemaal lekkere broodjes, zelfgemaakte jam, gekookt eitje enz. Gezellig ontbeten met de gastvrouw en een leuk gesprek gehad.

Er was nog heel veel brood over en de gastheer (die weer nuchter was) vroeg of ik niet iets mee wilde voor de lunch. Dat was een lief aanbod en ik kreeg er nog een sinaasappel bij.

Uiteindelijk “kreeg” ik de 2 broodjes en sinaasappel niet, maar moest ik € 5,00 extra betalen voor de lunch!! (Kan hij toch mooi een paar blikjes bier van kopen)

Nou ja, uiteindelijk was ik er wel blij mee, want tijdens mijn tocht vandaag kwam ik nergens iets tegen waar ik even kon zitten of iets kon kopen.

Ik heb toch de oorspronkelijke route die gedeeltelijk door Duitsland gaat gereden, omdat ik anders een heel eind moest omrijden. Maar wat een flutweer had ik onderweg!!

Ik begon hoopvol met een korte broek aan, maar al heel snel moest ik me omkleden en kwam het regenpak weer tevoorschijn. Ach ach wat ben ik vreselijk nat geregend vandaag.

Uren heb ik in de regen gefietst. Op een zeker moment heb ik geschuild in een vogelkijk hut, maar na ruim 3 kwartier werd het maar niet droger en ben ik toch maar weer verder gegaan.

Was er ongeveer 300 meter verder een soort huisje met picknick bank waar ik fatsoenlijk had kunnen zitten en waar mijn fiets ook beschut had kunnen staan……

Ergens in Duitsland ging het toch nog weer mis met de route. Als er niks staat, ga je meestal maar rechtdoor. Toch zat het me niet lekker en had ik het gevoel dat ik niet de goede kant op reed.

De route opgezocht op de knooppunt app en ja hoor…..ik moest een heel eind terug en dan afslaan.

Dit stond dus echt niet aangegeven. Nou is het met mooi weer al niet leuk als je verkeerd rijdt, maar als het pijpenstelen regent is het echt geen pretje hoor.

Wat was ik blij toen ik eindelijk het bordje “Schoonebeek” zag. Toen was het nog zo’n 10 km.

Ik ben naar onze kennissen Joop en Roelie gefietst in de hoop dat ze thuis waren en dat ik daar een beetje kon opdrogen. Ik was veel te vroeg om al naar het logeeradres te gaan.

Ze waren thuis en ik was welkom joepieeee!!

Wat heerlijk om al die natte spullen uit te kunnen doen en op te warmen met een kop lekkere koffie.

Ik mocht zelfs mee eten, dat was helemaal leuk en Roelie heeft een heerlijke maaltijd op tafel gezet.

Dank voor jullie gastvrijheid!!

Na het eten heb ik mijn spullen bij elkaar gezocht en kon ik heel snel tussen de buien door naar het logeeradres dat zo’n 10 minuutjes fietsen verder was.

Daar ben ik inmiddels aangekomen en na een kopje koffie zit ik nu in de logeerkamer.

Morgen de laatste dag van dit avontuur: zo’n 90 km naar Blijham.

Ook stap ik morgen over van provider, maar ik weet niet hoe laat dit gebeurd en ik heb het nieuwe simkaartje niet bij me. Ik weet niet of ik dan wel foto’s kan maken, maar hoop van wel.

Duimen maar dat ze dit pas eind van de dag gaan doen.

Nu is het tijd om lekker te douchen en mijn boek te lezen.

Morgen proberen om een beetje op tijd te starten en duimen dat het dan droog is!!



Foto’s: Thea Loois