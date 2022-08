Schierste Ploatje Westerwolde start op 8 augustus

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 1 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGER | WOENSDAG KANS OP 30 GRADEN

Het is vandaag aanmerkelijk rustiger dan gisteren want er is maar windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten tot noorden, in tegenstelling tot de windkracht 4 tot 6 van gisterenmiddag. Er is vanochtend nog vrij veel bewolking met maar af en toe zon, en er kan ook nog een kleine bui ontstaan. Vanmiddag zijn er meer zonnige perioden en vooral wat stapelwolken, vanavond is het vrij zonnig. De maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 21 graden en dat is wat lager dan gisteren.

Vannacht is het wisselend bewolkt en de wind draait dan naar het zuiden. De minimumtemperatuur is 10 graden. En morgen is het ook wisselend bewolkt met zonnige perioden, maar morgenmiddag en morgenavond is kans op wat regen. Met een zuidwestenwind maken we met een temperatuur morgen een sprongetje naar 26 graden.

Woensdag is de 30 graden zelfs haalbaar. Dat gaat met zonnige perioden en droog weer. Donderdag is het ook nog warm, maar dan is er kans op regen- of onweersbuien met later op de dag een flinke afkoeling.