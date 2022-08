Definitief programma Week der Besten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE DAGEN | DONDERDAG KANS OP EEN BUI

Het wordt vandaag een mooie dag met vrij zonnig weer en af en toe een paar wolkenvelden, maar het is droog en het wordt warmer want heel geleidelijk loopt de temperatuur vandaag op tot rond 26 graden. Er komt vanmiddag windkracht 3 tot 4 te staan en vanavond is er maar weinig wind, het wordt daarmee een behoorlijk warme zomeravond.

Vannacht daalt het tot rond 17 graden en morgen is er maar weinig verandering in het weerbeeld. Daarom zal het nog wat warmer worden met een maximumtemperatuur morgenmiddag rond 29 graden. Ook morgen is er dus nog vrij veel zon.

Donderdag is ook warm maar de wind gaat dan draaien naar het noordwesten. Het koelt later af en er is donderdag ook kans op een regen- of onweersbui. Vrijdag is het ’s middags daarna maar zo’n 20 graden en dan zijn er veel opklaringen en op de meeste plaatsen is het droog. En dat laatste geldt ook voor het volgende weekend.