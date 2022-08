Drie gewonden bij ongeval Muntendam (Update)

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME ZOMERDAGEN | NA MORGEN VEEL KOELER

Er is in het weerbeeld maar weinig verandering en dat betekent dus vrij veel zon en vooral wat hoge bewolking in diverse vormen, en er is ook weer een zwakke tot matige zuidwestenwind. Daarmee gaat de aanvoer van warme lucht door en het wordt dan ook een paar graden warmer dan gisteren. Toen was het zo’n 26 graden, vanmiddag wordt het (in de namiddag) 29 of 30 graden.

Het betekent wel dat het vannacht behoorlijk warm blijft met minima rond 18 graden, en de warmte trekt ook verder in het huis. Dus morgenochtend is het een beetje benauwd, want dan is er maar weinig wind en het wordt snel 26 tot 29 graden. In de middag draait de wind naar het noordwesten en dan zal het gaan afkoelen. Er is morgen bovendien vrij veel bewolking en in de middag en avond is er kans op wat regen.

Vrijdag is het veranderd want dan is er een noordenwind. Dan is het in principe vrij koel met maximum rond 21 graden. Maar er is vrijdag weer flink wat zon en dat geldt ook voor het weekend. Het is dan droog met middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.