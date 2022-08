Bibliotheek Veendam zwaait Jolanda uit

VEENDAM – Al ruim 10 jaar is Jolanda Robben een van de beeldbepalende gezichten van Bibliotheek Veendam. Als onvermoeibare organisator en gangmaker van de Vakantievoorleestent, Scoor een Boek! en BiebLab betrekt ze kinderen in de bibliotheek, op scholen en online bij de activiteiten van de bibliotheek. Op 24 augustus neemt ze afscheid.

Het meest kenmerkende aan Jolanda is haar enthousiasme. Ze stuitert door de gemeente Veendam! Of ze nu op het voetbalveld is met Scoor een Boek!, in de wijk met de Voorleestent, of online bij BiebLab: Jolanda maakt overal een feestje van. Dat enthousiasme is oprecht. Ze kan zich echt niks leukers voorstellen dan kinderen betrekken bij de activiteiten van de bibliotheek en hen te zien groeien. Haar dag is goed als een kind helemaal opgaat in een boek, trots een knutselwerk laat zien, of met volle concentratie een robotje programmeert.

Samenwerken

Jolanda ziet ook altijd kansen voor verbinding. Als er in Veendam iets te doen was, zorgde ze dat Bibliotheek Veendam betrokken was met een passend programma. Of ze bedacht zelf activiteiten, waarbij ze samenwerking zocht met sociaal-culturele of educatieve partners, woningcorporaties, de gemeente, de brandweer, enz. Het zal dan ook even wennen zijn om Jolanda níet meer in Veendam te zien. Ze blijft echter werkzaam bij Biblionet Groningen, waar ze zich gaat richten op innovatie van het bibliotheekwerk.

Uitzwaaien

Op 24 augustus is Jolanda’s laatste werkdag in Veendam. Bij het slotfeest van de Vakantie Voorleestent kan iedereen die dat wil afscheid van haar nemen. Van 18.30 tot 20.00 uur maken we er bij de WOP in Veendam Noord een feest van met muziek, spelletjes én het uitzwaaien van Jolanda! Tot die tijd ligt er in Bibliotheek Veendam een notitieboekje waarin iedereen een berichtje voor Jolanda kan schrijven. Zo heeft ze een blijvende herinnering aan de bibliotheek waar ze al die jaren met plezier heeft gewerkt.

Ingezonden