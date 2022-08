Dag van het Hunebed op 21 augustus

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN VOCHTIG | VANAF MORGEN VEEL KOELER

Het blijft warm vandaag en de maximumtemperaturen komen te liggen rond 29 à 30 graden, bij een zwakke wind uit het zuidwesten die vanmiddag geleidelijk matig uit het west-noordwesten wordt. Er zijn een paar buien mogelijk vanmiddag, maar het lijkt er niet op dat dit erg zware buien zullen zijn. Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt en het koelt af tot 16 à 17 graden.

Morgen kunnen we een paar buien verwachten en het is in eerste instantie bewolkt. In de middag wordt het geleidelijk vrij zonnig en dan blijft het meest droog. De maximumtemperatuur ligt morgen aanmerkelijk lager, met 21 graden. De wind komt morgen uit het noordwesten tot noorden en wordt matig.

In het weekend blijft het droog en vrij zonnig. Het kwik schommelt rond 20 à 21 graden, bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Begin volgende week draait de wind naar het noordoosten tot oosten en dan wordt het ook vrij zonnig en weer warmer. Maandag en dinsdag liggen de temperaturen rond 25 graden.