Demonstratie van Samen Voor Nederland zondag op Vismarkt Groningen

GRONINGEN – Op zondag 7 augustus vindt er grote gefaciliteerde Demonstratie/manifestatie plaats van Samen Voor Nederland Groningen op de Vismarkt.



De demonstratie start om 12:00 en om 13:00 uur zal er een mars gelopen worden door de demonstranten door de stad. “De mars van de menselijke verbinding”. Het thema van de demonstratie is “Niet onze Regering”



Samen voor Nederland staat voor een veilige demonstratie en heeft dat in goed overleg met de gemeente en Politie gedaan.



Samen Voor Nederland is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties en partijen.



Samen Voor Nederland staat voor de vrijheid van alle Nederlanders. Een vrije toekomst voor u, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Een vrijheid zoals wij die voor 2020 hebben gekend!



Om de standpunten van Samen voor Nederland te verduidelijken organiseert Samen voor Nederland maandelijks een demonstratie.



Iedere eerste zondag van de maand komt Samen Voor Nederland ergens in Nederland samen, om samen onze stem te laten horen via demonstraties.



Samen Voor Nederland demonstreert op een veilige manier, waarbij iedereen welkom is. Demonstreren is een grondrecht voor jong en oud. Samen Voor Nederland heeft als doel een debat te creëren in de samenleving voor onze standpunten.



Samen voor Nederland strijdt tegen:



– Tegen een (mogelijk) persoonlijk CO2 budget.

– Tegen de inmenging en invloed van het World Economic Forum in het kabinet.

– Tegen de (permanente) Coronawet.

– Tegen het pandemieverdrag tussen het WHO en (lidstaat) Nederland ( In 2024 moet dit plaatsvinden)

– Tegen het Europese Digitale ID

– Tegen de onteigening van onze boeren! No Farm, No Food



Wij zijn voor:



– vrijheid in gebondenheid

– democratie, zo dicht mogelijk bij de oorsprong van de betekenis hiervan.

– autonomie van de Nederlander.

– Soevereiniteit van Nederland.

– Een Nederland zoals voor 2020!

Ingezonden