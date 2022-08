Springveren Tac O Tac exclusief naar Waterbei

WINSCHOTEN – Gewaagd, adembenemend, spectaculair en imponerend. Zomaar vier superlatieven om de acrobatische toeren van de Franse artiesten van Tac O Tac te beschrijven. Te bewonderen op zaterdag 27 augustus, de tweede Waterbei-dag in het centrum van Winschoten. Op hun pneumatische stelten springen ze meters hoog, maken koprollen in de lucht en schromen niet om schijnbaar achteloos zelfs over mensen te ‘jumpen’. Tac O Tac is de enige groep in de wereld die de sprongtechniek beheerst en tot verwondering van de toeschouwers uitvoert. Dans en acrobatiek worden gemengd tot onmogelijk lijkende stunts.



De acrobaten van de groep uit het Franse Limoges is veel gevraagd, maar komt exclusief voor Waterbei op zaterdag 27 augustus naar Winschoten. Op het plein voor ’t Rond wordt een ruime speelplek gecreëerd. De twee ‘springveren’ worden begeleid door een futuristisch ogende ruimtewagen. uitgerust met speciale effecten. De act van Tac O Tac is getiteld ‘Special Conquest’ en vertelt het verhaal van verovering van de ruimte. De opzienbarende en spectaculaire capriolen zijn verpakt in onnavolgbare salto’s, waardoor de optredens (twee keer gepland om 13.00 en 15.00 uur) jaren stof tot napraten zullen opleveren. Vooraf staat al vast dat Tac O Tac een van de hoogtepunten van het theaterfestival Waterbei zal zijn.



Special Conquest is ‘slechts’ een van de acts die het Waterbei-publiek zal verbazen. Vorig jaar, toen corona de oorzaak was van het afblazen van de editie in 2021, werd de komst aangekondigd van Scubabianchi, een automobiel omgetoverd tot rijdend aquarium. Gevuld met goudvissen en een verre van betrouwbaar geachte chauffeur. In zijn autobianchi speelt hij met het publiek, verrast en schept verwondering. Vissen in een auto, wie verzint zoiets. De auto start zaterdag 27 augustus vanaf het Marktplein (12.00, 13.30 en 15.00 uur). Waterbei biedt op de tweede dag ook veel muziek op diverse locaties. Zoals Herbie, het Stille Orkest, Martin Zeemering, Marco Schouten en het duo Lucas en Gea. Variété, slapstick, poppentheater, poffertjes smullen, rolschaatsen en zelfs reuzengorilla Bonito vermaken de toeschouwers de gehele dag. En dan ’s avonds ter afsluiting bij de Wilgenborg in de Blauwestad de slotvoorstelling van theatergroep Tol uit Antwerpen met de voorstelling ‘Pedaleando Hacia el Cielo’.

