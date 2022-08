Zoon Jack Middelburg doet dit jaar mee aan de Historische TT in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Jacky Middelburg, de zoon van de legendarische Jack Middelburg, doet dit jaar mee aan de Historische TT in Vlagtwedde



Een beetje historie, we schrijven 25 augustus 1973, het is de 7e editie van de “straatraces”, georganiseerd door de NMB, in Vlagtwedde.

Jack Middelburg, een toen nog onbekende in de motorsport, arriveerde daar met een gewone straatmotor. Hij was vanuit Naaldwijk op deze motor naar Vlagtwedde gereden.

Jack wilde graag meedoen aan de races. Dat was geen probleem, alleen moesten zijn lampen van de motor afgeschroefd worden en er kwam een plaat op met nummer 72.

Zo gezegd, zo gedaan. Jack verscheen die zaterdag aan de start. Hij haalde er alles uit wat hij in zich had en reed als eerste over de finish.

Voor hem werd dit een historische dag,

In 1977 pakte Jack zijn 1e Nederlands kampioenschap en er volgden nog veel mooie overwinningen waaronder in 1981 Britse Grand Prix 1981.

Jack overleed veel te vroeg op 3 april 1984 na een zware crash tijdens een kampioensrace in Tolbert.



Na 49 jaar zal er weer een Middelburg aan de start van de Historisch TT in Vlagtwedde verschijnen.

De zoon van Jack, Jacky (49) is zaterdag 20 augustus 2022 klaar voor de start met nr. 7.

Het motorrijden is er bij Jacky met de paplepel ingegoten. Vanaf zijn 3e rijd hij al motor.

Toen Jacky 16 jaar was reed hij met groot succes mee aan de brommerkampioenschappen.

Op zijn 19e behaalde hij zijn eerste Nederland kampioenschap in de klasse 50 cc.

Vervolgens reed hij 4 jaar lang in de Supersport 400, bij deze races stonden 120 deelnemers aan de start. In het 2e jaar werd hij 15de . En in zijn 3e jaar pakte Jacky de 8e plek van Nederland. Na vele jaren gereden te hebben stopte Jacky in 1996 met de motorsport.



Vierentwintig jaar later op 10 april 2021 nam hij weer deel aan een wedstrijd.

Dit voelde weer zo goed en vertrouwd dat hij weer vaker zal gaan rijden.



Zaterdag 20 augustus 2022 doet hij mee aan de Historische TT in Vlagtwedde, samen met zijn team, “RaceTeam4Fun” en zal hij rijden op een Yamaha FZR 600 uit 1990 en hopelijk zullen de mooie tijden uit 1973 dan herleven.



Foto’s zijn beschikbaar gesteld door de familie Middelburg