DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Met een breekijzer is op 4 augustus om half twee ’s nachts een sigarettenautomaat aan de Dorfstraße opengebroken. Hierbij werd de geldcassette buitgemaakt. De diefstal werd door een buurtbewoonster gezien, die meteen de politie belde. Op het moment dat agenten ter plaatse kwamen was de dader er al vandoor. Volgens getuigen was hij gekleed in een zwarte hoodie en een zwarte joggingbroek.

In de nacht van 3 op 4 augustus zijn uit een afgesloten garage aan de Boenster Straße twee motoren gestolen. Het gaat om een BMW K1300S (rood/wit) en een BMW R 1250 GS HP (blauw-wit). Voordat de daders de machines meenamen forceerden ze met geweld de stuursloten; delen er van werden op de grond aangetroffen. De totale schade wordt op 30.000 euro geschat.

Bunde

Om twee uur ’s middags op 3 augustus waren op de A31, ter hoogte van Bunde, in zuidelijke richting, twee bermbranden. De branden waren zo’n 50 meter uit elkaar. Ze werden vermoedelijk veroorzaakt doordat een Renault van een 33 jarige automobilist een klapband kreeg. De rechter rijbaan is gedurende de bluswerkzaamheden afgesloten geweest. De brandweer van Bunde en Weener had ongeveer een uur nodig om het vuur te doven. Er is niemand gewond geraakt.

Meppen

Vanmorgen is om 4.20 uur ter hoogte van Meppen een lege vrachtwagen in de sloot langs de B70 beland. De 23 jarige bestuurder raakte daarbij lichtgewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De vrachtwagen wordt vanavond uit de sloot getakeld.

Haren

Tussen zaterdag 20.00 uur en dinsdag 14.00 uur is op de Landegger Straße in Haren een blauwe Skoda Fabia aangereden. De wagen stond langs de kant van de weg geparkeerd. De veroorzaker is doorgereden. De Skoda heeft schade aan de achterzijde.

Aschendorf

Gistermorgen om 9.20 uur zijn bij een ongeval op de Pappelweg in Aschendorf twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 55 jarige bestuurster van een Mercedes op de kruising de voorrangsgerechtigde VW van een 60 jarige bestuurster over het hoofd zag. De bestuurster van de VW is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De veroorzaakster van het ongeval liep lichtere verwondingen op. De schade wordt op 41.100 euro geschat.