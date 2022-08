Onstwedder Gaarv’n met dertien verschillende ambachten vertegenwoordigt op de Coopluydenmarkt in Appingedam

APPINGEDAM, ONSTWEDDE – Vandaag genoot het publiek op de Coopluydenmarkt in Appingedam.

Vandaag werd in Appingedam weer de Coopluydenmarkt gehouden. Naast een warenmarkt, waarbij handelsgoederen met een knipoog naar de Middeleeuwen een belangrijke rol speelden, was er in het centrum van Appingedam veel meer te beleven, zoals muziek, straattheater en verschillende activiteiten voor kinderen. Ook het beklimmen van de toren van de Nicolaïkerk en een rondvaart behoorden tot de mogelijkheden. Voor diegenen die verantwoording voor hun misdaden wilden afleggen was nabij de Nicolaïkerk de beruchte schandpaal aanwezig.

Onstwedder Gaarv’n was ook dit jaar weer rijk vertegenwoordigd. Het publiek kon kennismaken met dertien verschillende ambachten, zoals kantklossen, frivolité, dokken binden, koffiebonen branden en een touw draaien.

Foto’s: Catharina Glazenburg

