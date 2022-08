Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente in Blijham te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 5 augustus, 08.00 uur door John Havinga

KOEL ZOMERWEER | DROOG EN ZONNIG

Het lijkt vandaag droog te blijven al is een enkel buitje van zee in de ochtend nog wel mogelijk. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 21 graden, bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden. Vanavond en vannacht is het helder en de minimumtemperatuur komt uit op 8 tot 10 graden.

Het weekend verloopt zonnig en droog en de maximumtemperaturen liggen daarbij rond 21 à 22 graden. De wind komt uit het noordoosten en wordt matig. Begin volgende week draait de wind naar het noordoosten tot oosten en dan wordt het weer warmer. Maandag en dinsdag liggen de temperaturen rond 25 à 26 graden.

Eind volgende week tropisch. Vanaf woensdag blijft het voorlopig zonnig en droog, bij een matige oostenwind en dus gaan de maxima verder oplopen. Het kan woensdag en donderdag al 28 tot 30 graden worden en aan het einde van komende week wordt het weer puffen, want de temperaturen komen wellicht uit op 30 tot 33 graden.