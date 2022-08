STADSKANAAL – Bij de rotonde ter hoogte van de Continentenlaan/Aziëlaan is vanmiddag een fietser aangereden.

Rond kwart voor vier vanmiddag is op de rotonde in de Aziëlaan/Continentenlaan een fietser door een auto geschept. De fietser kwam hierbij ten val. Hij werd in een ambulance behandeld en hoefde, voor zover bekend, niet naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto’s: Hemmo Kuiper