DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vannacht heeft de politie om tien over twaalf in Weener een 27 jarige inwoner uit die plaats aangehouden. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Vrijdagmiddag is tussen 11.55 en 12.10 uur op de parkeerplaats van een bakkerij aan de Marienstraße in Haren een geparkeerde Skoda aangereden. De schade bedraagt 700 euro. De veroorzaker is doorgereden.