Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 7 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST ZONNIG | NA MORGEN WARMER

Het is een mooie zondag met overwegend zonnig weer en vanmiddag af en toe enkele stapelwoken. Het blijft ook droog en er is een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, later uit het noordwest tot noord. Warm is het vandaag zeker nog niet, want de maximumtemperatuur want na de koude start met een minimum van 8 graden is de maximumtemperatuur vanmiddag 22 á 23 graden.

En ook morgen en overmorgen is het niet tropisch warm want vaak staat er nog een noordelijke wind: opwarming komt er bij ons pas na de dinsdag. Morgen is er trouwens ook wat meer bewolking met een zwakke tot matige noordwestenwind. Maximumtemperatuur rond 22 graden.

Dinsdag komt er 1 of 2 graden bij door een noordoostenwind. En door een hogedrukgebied boven Denemarken waait de wind daarna uit noordoost tot noord en dat geeft per dag warmer weer. Woensdag wordt het 25 á 26 graden, en van donderdag tot in het weekend wordt het ’s middags 30 tot 32 graden. Het is na morgen heel zonnig, de eerste kans op regen van betekenis is er waarschijnlijk pas ná het volgende weekend.